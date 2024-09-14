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Испания
14 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:52
132
0

«Чемпионы никогда не отдыхают». Флик – о Ямале

Наставник блауграны высказал свое мнение об испанском вундеркинде

14 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:52
132
0
«Чемпионы никогда не отдыхают». Флик – о Ямале
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик и Ламин Ямал

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими впечатлениями от 17-летнего вингера каталонцев Ламина Ямала:

«Думаю, Ламин играет на очень высоком уровне, но в его возрасте он еще может улучшить свою игру. Чемпионы никогда не отдыхают, и я считаю, что это отличный совет, который я могу ему дать, если он хочет стать большим чемпионом».

Ханси Флик возглавил «Барселону» 1 июля 2024 года. Под руководством немецкого коуча каталонцы провели в Ла Лиге 4 матча, выиграв все игры.

В сезоне 2023/24 Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ламин Ямал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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