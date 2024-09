«Чемпионы никогда не отдыхают». Флик – о Ямале

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими впечатлениями от 17-летнего вингера каталонцев Ламина Ямала:

«Думаю, Ламин играет на очень высоком уровне, но в его возрасте он еще может улучшить свою игру. Чемпионы никогда не отдыхают, и я считаю, что это отличный совет, который я могу ему дать, если он хочет стать большим чемпионом».

Ханси Флик возглавил «Барселону» 1 июля 2024 года. Под руководством немецкого коуча каталонцы провели в Ла Лиге 4 матча, выиграв все игры.

В сезоне 2023/24 Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

