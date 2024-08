Романо: Челси арендует Джейдона Санчо у Ман Юнайтед

Английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» достигли договоренности об аренде синими вингера Джейдона Санчо.

Будет подписано арендное соглашение с пунктом об обязательном выкупе игрока по окончании срока аренды

Стороны согласовали условия соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Минувший сезон 24-летний Джейдон начинал в «Ман Юнайтед», а затем отправился в аренду в дортмундскую «Боруссию».

Английский вингер за Боруссию Д провел 21 матч и забил 3 гола, если учитывать все турниры (14 игр и 2 мяча в Бундеслиге).

🚨🔵 BREAKING: Jadon Sancho to Chelsea, here we go! Loan deal with obligation to buy clause agreed between the clubs.



Sancho already said yes as he wanted Chelsea move, deal now agreed between all parties.



Man United accepted the proposal and deal is now set to he signed. pic.twitter.com/D0f4SLK4lY