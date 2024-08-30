Челси близок к подписанию скандального вингера сборной Англии

Лондонский «Челси» близок к подписанию скандального вингера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдона Санчо. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Санчо уже дал согласие на переход в «Челси». Лондонский клуб возьмет 24-летнего вингера в аренду на один год с опцией выкупа.

Ранее по аналогичной схеме подписать Санчо пытался «Ювентус», однако в итоге туринский клуб от вингера отказался. «Арсенал» предложил «Манчестер Юнайтед» более выгодные условия сделки.