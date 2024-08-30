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  4. Челси близок к подписанию скандального вингера сборной Англии
Англия
30 августа 2024, 17:42 |
422
0

Челси близок к подписанию скандального вингера сборной Англии

Джейдон Санчо покинет «Манчестер Юнайтед»

30 августа 2024, 17:42 |
422
0
Челси близок к подписанию скандального вингера сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Лондонский «Челси» близок к подписанию скандального вингера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдона Санчо. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Санчо уже дал согласие на переход в «Челси». Лондонский клуб возьмет 24-летнего вингера в аренду на один год с опцией выкупа.

Ранее по аналогичной схеме подписать Санчо пытался «Ювентус», однако в итоге туринский клуб от вингера отказался. «Арсенал» предложил «Манчестер Юнайтед» более выгодные условия сделки.

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Джейдон Санчо Челси Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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