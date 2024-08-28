Санчо покинет МЮ. Известно, за какой клуб Джейдон будет играть
«Красные дьяволы» и «Ювентус» согласовали условия перехода Джейдона Санчо
24-летний английский винегр «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо покинет клуб до конца летнего трансферного окна.
По информации журналиста Фабриса Хокинса, Санчо продолжит карьеру в самом титулованном клубе Италии «Ювентусе». «Красные» дьяволы и «Ювентус» согласовали условия перехода Джейдона Санчо – это будет аренда с обязательством выкупа.
Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что конфликт Джейдона Санчо с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом улажен.
🚨BREAKING Agreement between Manchester United and Juventus for Jadon Sancho. Loan + obligation to buy— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 28, 2024
The player keen to the move pic.twitter.com/25Kjf37hp0
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