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  4. Санчо покинет МЮ. Известно, за какой клуб Джейдон будет играть
Италия
28 августа 2024, 19:05 |
536
0

Санчо покинет МЮ. Известно, за какой клуб Джейдон будет играть

«Красные дьяволы» и «Ювентус» согласовали условия перехода Джейдона Санчо

28 августа 2024, 19:05 |
536
0
Санчо покинет МЮ. Известно, за какой клуб Джейдон будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдона Санчо

24-летний английский винегр «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо покинет клуб до конца летнего трансферного окна.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, Санчо продолжит карьеру в самом титулованном клубе Италии «Ювентусе». «Красные» дьяволы и «Ювентус» согласовали условия перехода Джейдона Санчо – это будет аренда с обязательством выкупа.

Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что конфликт Джейдона Санчо с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом улажен.

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Манчестер Юнайтед трансферы Джейдон Санчо трансферы АПЛ Ювентус трансферы Серии A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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