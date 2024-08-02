Конфликт улажен? Тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своем конфликте с вингером Джейдоном Санчо.

«Мы оставили все ссоры позади и пожали друг другу руки. Мы продолжаем работать вместе, понимаем желания друг друга и знаем, как с ними работать.

Извинялся ли Санчо? Думаю, если мы работаем вместе, то всё ясно и понятно».

Стоит напомнить, что в прошлом году тен Хаг отстранил Санчо от тренировок и матчей с командой, из-за чего нападник вторую половину сезона 2023/24 провел в дортмундской «Боруссии».