Конфликт улажен? Тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо
Тренер и игрок сумели найти компромисс
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своем конфликте с вингером Джейдоном Санчо.
«Мы оставили все ссоры позади и пожали друг другу руки. Мы продолжаем работать вместе, понимаем желания друг друга и знаем, как с ними работать.
Извинялся ли Санчо? Думаю, если мы работаем вместе, то всё ясно и понятно».
Стоит напомнить, что в прошлом году тен Хаг отстранил Санчо от тренировок и матчей с командой, из-за чего нападник вторую половину сезона 2023/24 провел в дортмундской «Боруссии».
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