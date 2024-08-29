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Саудовская Аравия
29 августа 2024, 14:38 | Обновлено 29 августа 2024, 14:46
1103
1

Легенда Реала очень близок к переходу в Саудовскую Аравию

Серхио Рамос может продолжить карьеру в Аль-Орубе

29 августа 2024, 14:38 | Обновлено 29 августа 2024, 14:46
1103
1
Легенда Реала очень близок к переходу в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

По информации инсайдера, переход звездного экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса в «Аль-Орубу» состоится в ближайшее время.

На данный момент «Аль-Оруба» находится на 16-м месте в Саудовской Про-лиге, имея в своем активе 2 поражения.

Испанский центрбек сейчас является свободным агентом, ранее сообщалось, что Рамос может продолжить карьеру в клубе Роналду «Аль-Наср». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего испанца в 2,5 миллиона евро.

Последним клубом Рамоса была «Севилья», в которую он перешел из «ПСЖ» в сентябре 2023 года в качестве свободного агента.

В сезоне 2023/24 легендарный центрбек провел за «Севилью» в Ла Лиге 28 матчей, в которых забил 3 гола.

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Серхио Рамос Севилья трансферы свободный агент Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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potemkin78
то как он играл в некоторых играх прошлого сезона (особенно против лидеров) то может быть реально пара
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