Легенда Реала очень близок к переходу в Саудовскую Аравию

По информации инсайдера, переход звездного экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса в «Аль-Орубу» состоится в ближайшее время.

На данный момент «Аль-Оруба» находится на 16-м месте в Саудовской Про-лиге, имея в своем активе 2 поражения.

Испанский центрбек сейчас является свободным агентом, ранее сообщалось, что Рамос может продолжить карьеру в клубе Роналду «Аль-Наср». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего испанца в 2,5 миллиона евро.

Последним клубом Рамоса была «Севилья», в которую он перешел из «ПСЖ» в сентябре 2023 года в качестве свободного агента.

В сезоне 2023/24 легендарный центрбек провел за «Севилью» в Ла Лиге 28 матчей, в которых забил 3 гола.

