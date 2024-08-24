Роналду хочет заманить в Аль-Наср легенду Реала

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет пригласить в клуб испанского защитника Серхио Рамоса, сообщает издание Fichajes.

Однако, по информации источника, 38-летний футболист на данный момент больше склоняется к варианту с продолжением карьеры в MLS. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Сан-Диего».

В сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас он является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2.5 миллиона евро.