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  4. Роналду хочет заманить в Аль-Наср легенду Реала
Саудовская Аравия
24 августа 2024, 09:33 |
349
0

Роналду хочет заманить в Аль-Наср легенду Реала

Серхио Рамос до сих пор является свободным агентом

24 августа 2024, 09:33 |
349
0
Роналду хочет заманить в Аль-Наср легенду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет пригласить в клуб испанского защитника Серхио Рамоса, сообщает издание Fichajes.

Однако, по информации источника, 38-летний футболист на данный момент больше склоняется к варианту с продолжением карьеры в MLS. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Сан-Диего».

В сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас он является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2.5 миллиона евро.

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Серхио Рамос Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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