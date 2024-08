Арсенал почти подписал победителя Евро-2024. Игрок уже ждет трансфер

Лондонский «Арсенал» почти подписал победителя Евро-2024 Микеля Мерино.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Реал Сосьедада» сегодня не тренировался с командой в связи с ожиданием своего трансфера

Раннее стало известно, что стороны почти согласовали сумму трансфера 28-летнего футболиста и сейчас работают над структурой и сроками выплат.

В прошлом сезоне Ла Лиги Мерино принял участие в 32 матчах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

🔴⚪️⏳ Mikel Merino still not training with the squad as his move to Arsenal is just matter of time.



🧘🏼‍♂️🇪🇸 pic.twitter.com/3B05mEoMiO