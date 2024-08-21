Арсенал почти подписал победителя Евро-2024. Игрок уже ждет трансфер
Микель Мерино перейдет в лондонский клуб
Лондонский «Арсенал» почти подписал победителя Евро-2024 Микеля Мерино.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Реал Сосьедада» сегодня не тренировался с командой в связи с ожиданием своего трансфера
Раннее стало известно, что стороны почти согласовали сумму трансфера 28-летнего футболиста и сейчас работают над структурой и сроками выплат.
В прошлом сезоне Ла Лиги Мерино принял участие в 32 матчах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.
🔴⚪️⏳ Mikel Merino still not training with the squad as his move to Arsenal is just matter of time.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024
🧘🏼♂️🇪🇸 pic.twitter.com/3B05mEoMiO
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