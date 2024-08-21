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  4. Арсенал почти подписал победителя Евро-2024. Игрок уже ждет трансфер
Англия
21 августа 2024, 14:52 |
215
0

Арсенал почти подписал победителя Евро-2024. Игрок уже ждет трансфер

Микель Мерино перейдет в лондонский клуб

21 августа 2024, 14:52 |
215
0
Арсенал почти подписал победителя Евро-2024. Игрок уже ждет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Лондонский «Арсенал» почти подписал победителя Евро-2024 Микеля Мерино.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Реал Сосьедада» сегодня не тренировался с командой в связи с ожиданием своего трансфера

Раннее стало известно, что стороны почти согласовали сумму трансфера 28-летнего футболиста и сейчас работают над структурой и сроками выплат.

В прошлом сезоне Ла Лиги Мерино принял участие в 32 матчах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

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трансферы Арсенал Лондон Реал Сосьедад Ла Лига Микель Мерино трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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