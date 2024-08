Забивал победный гол Барселоне на Энфилде. Ориги бесплатно покинет клуб

Нападающий «Милана» Дивок Ориги покинет клуб в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо, Дивоку Ориги дали зеленый свет на то, чтобы покинуть AC Milan в качестве свободного агента в последние недели, и он готов найти новое решение. Ориги определенно уйдет; рассматривая варианты в Катаре, Саудовской Аравии, а также некоторые команды MLS, заинтересованные в его трансфере в январе.

Бельгийский нападающий в свое время забил победный 4-й гол в матче против «Барселоны» на Энфилде.

