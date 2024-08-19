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Италия
19 августа 2024, 16:59 | Обновлено 19 августа 2024, 17:30
311
0

Забивал победный гол Барселоне на Энфилде. Ориги бесплатно покинет клуб

Бельгийский нападающий в настоящий момент принадлежит «Милану»

19 августа 2024, 16:59 | Обновлено 19 августа 2024, 17:30
311
0
Забивал победный гол Барселоне на Энфилде. Ориги бесплатно покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Дивок Ориги

Нападающий «Милана» Дивок Ориги покинет клуб в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо, Дивоку Ориги дали зеленый свет на то, чтобы покинуть AC Milan в качестве свободного агента в последние недели, и он готов найти новое решение. Ориги определенно уйдет; рассматривая варианты в Катаре, Саудовской Аравии, а также некоторые команды MLS, заинтересованные в его трансфере в январе.

Бельгийский нападающий в свое время забил победный 4-й гол в матче против «Барселоны» на Энфилде.

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Дивок Ориги трансферы трансферы Серии A свободный агент
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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