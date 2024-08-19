Забивал победный гол Барселоне на Энфилде. Ориги бесплатно покинет клуб
Бельгийский нападающий в настоящий момент принадлежит «Милану»
Нападающий «Милана» Дивок Ориги покинет клуб в ближайшее время.
Как сообщает Фабрицио Романо, Дивоку Ориги дали зеленый свет на то, чтобы покинуть AC Milan в качестве свободного агента в последние недели, и он готов найти новое решение. Ориги определенно уйдет; рассматривая варианты в Катаре, Саудовской Аравии, а также некоторые команды MLS, заинтересованные в его трансфере в январе.
Бельгийский нападающий в свое время забил победный 4-й гол в матче против «Барселоны» на Энфилде.
🔴⚫️🇧🇪 Divock Origi has green light to leave AC Milan on a free transfer in the final weeks and he’s ready to find new solution.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024
Origi will definitely leave; considering options in Qatar, Saudi and also some MLS teams interested for January. pic.twitter.com/1Z62y2Pzke
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