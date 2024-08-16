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Англия
16 августа 2024, 02:08 | Обновлено 16 августа 2024, 02:13
49
0

Манчестер Юнайтед продлил соглашение с титульным спонсором

Новое соглашение с компанией Qualcomm рассчитано до 2029 года

16 августа 2024, 02:08 | Обновлено 16 августа 2024, 02:13
49
0
Манчестер Юнайтед продлил соглашение с титульным спонсором
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» обновил контракт с титульным спонсором.

«Манкунианцы» сообщили о пролонгации партнерства с компанией Qualcomm, специализирующейся на разработке и производстве микропроцессоров, до 2029 года. Согласно условиям сотрудничества, на лицевой стороне формы «красных дьяволов» будет размещаться логотип линейки процессоров Snapdragon.

Издание The Athletic сообщает, что данное соглашение приносит «МЮ» ежегодный доход в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. Продление контракта означает, что общие инвестиции Qualcomm в это партнерство за пятилетний период достигнут 375 миллионов фунтов.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига спонсоры
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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