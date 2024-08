Манчестер Юнайтед продлил соглашение с титульным спонсором

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» обновил контракт с титульным спонсором.

«Манкунианцы» сообщили о пролонгации партнерства с компанией Qualcomm, специализирующейся на разработке и производстве микропроцессоров, до 2029 года. Согласно условиям сотрудничества, на лицевой стороне формы «красных дьяволов» будет размещаться логотип линейки процессоров Snapdragon.

Издание The Athletic сообщает, что данное соглашение приносит «МЮ» ежегодный доход в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. Продление контракта означает, что общие инвестиции Qualcomm в это партнерство за пятилетний период достигнут 375 миллионов фунтов.

Our principal partnership with @Snapdragon has been extended 🤝#MUFC