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  4. Милан очень близок к подписанию полузащитника сборной Франции
Италия
15 августа 2024, 12:38 |
693
0

Милан очень близок к подписанию полузащитника сборной Франции

Юссуф Фофана, скорее всего, покинет «Монако»

15 августа 2024, 12:38 |
693
0
Милан очень близок к подписанию полузащитника сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуф Фофана

Итальянский «Милан» находится в шаге от подписания французского полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «россонери» очень близки к договоренности с «монегасками» относительно суммы трансфера 25-летнего футболиста.

Сам игрок хочет перейти только в «Милан».

В сезоне 2023/24 Юссуф Фофана провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека сборной Франции в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом.

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Юссуф Фофана Милан Монако трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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