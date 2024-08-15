Милан очень близок к подписанию полузащитника сборной Франции
Юссуф Фофана, скорее всего, покинет «Монако»
Итальянский «Милан» находится в шаге от подписания французского полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «россонери» очень близки к договоренности с «монегасками» относительно суммы трансфера 25-летнего футболиста.
Сам игрок хочет перейти только в «Милан».
В сезоне 2023/24 Юссуф Фофана провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека сборной Франции в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом.
🚨🔴⚫️ AC Milan are closing in on Youssouf Fofana deal! He’s just one step away.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024
AC Milan improved the structure of their bid and the agreement with AS Monaco is now very close.
Work in progress to get the deal done this week. Fofana only wanted Milan.
Here we go, soon. ⏳⌛️ pic.twitter.com/meVqTQWOeu
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