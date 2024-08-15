Милан очень близок к подписанию полузащитника сборной Франции

Итальянский «Милан» находится в шаге от подписания французского полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «россонери» очень близки к договоренности с «монегасками» относительно суммы трансфера 25-летнего футболиста.

Сам игрок хочет перейти только в «Милан».

В сезоне 2023/24 Юссуф Фофана провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека сборной Франции в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом.