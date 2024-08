Известен первый участник Итогового турнира ATP

Выход в 1/4 финала на турнире ATP 1000 в Монреале позволил Яннику Синнеру стать первым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP.

Синнер, во второй раз подряд и в третий раз в целом примет участие в престижном финале сезона, который в этом году пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.

Дебютировав на ATP Finals в 2021 году в качестве запасного, Синнер в прошлом году дошел до финала перед своими родными болельщиками на Inalpi Arena, где в итоге уступил Новаку Джоковичу.

В этом сезоне Синнер не только завоевал четыре титула, но и стал первым итальянцем № 1 в истории рейтинга ATP.

