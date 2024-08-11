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ATP
11 августа 2024, 09:48 |
201
0

Известен первый участник Итогового турнира ATP

Янник Синнер официально обеспечил себе участие на соревнованиях ATP Finals в Турине

11 августа 2024, 09:48 |
201
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Известен первый участник Итогового турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Выход в 1/4 финала на турнире ATP 1000 в Монреале позволил Яннику Синнеру стать первым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP.

Синнер, во второй раз подряд и в третий раз в целом примет участие в престижном финале сезона, который в этом году пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.

Дебютировав на ATP Finals в 2021 году в качестве запасного, Синнер в прошлом году дошел до финала перед своими родными болельщиками на Inalpi Arena, где в итоге уступил Новаку Джоковичу.

В этом сезоне Синнер не только завоевал четыре титула, но и стал первым итальянцем № 1 в истории рейтинга ATP.

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Итоговый турнир ATP Янник Синнер
Владимир Клепач Источник: ATP Tour
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