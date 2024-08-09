Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «скажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 

Хулиан Альварес готовится к громкому переходу из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико». Сумма трансфера может достигнуть 95 миллионов евро, из которых 75 миллионов – фиксированная часть, а 20 миллионов – бонусы.

Ключевую роль в этом переходе сыграл главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинский специалист лично связывался с Альваресом по телефону, чтобы убедить его присоединиться к команде.

Интересно, что и сын Симеоне, Джулиано, также участвовал в «вербовке» Альвареса. Во время совместного пребывания в олимпийской сборной Аргентины Джулиано пытался склонить Хулиана к переходу. В шутку Альварес даже сказал: «Я перейду, только скажи отцу, чтобы больше не звонил».

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Альварес проявил себя, как эффективный форвард, забив 11 голов и отдав 9 результативных передач в 36 матчах за «Манчестер Сити».