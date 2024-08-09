Италия09 августа 2024, 17:23 |
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Капитан Ромы: «Технически Довбик сильнее, чем Лукаку»
Лоренцо Пеллегрини – об украинском новичке команды
09 августа 2024, 17:23 |
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился своим мнением по поводу новичка команды, украинского форварда Артема Довбика:
«Технически Довбик сильнее, чем Лукаку. Он напоминает мне Виери. Артем может исполнять все то же, что и Ромелу, но он живет только ради голов.
Он всегда хочет быть максимум в 16 метрах от ворот, и как минимум быть близко к той зоне, откуда может забить. Он любит играть глубоко, и в такие моменты он превращается в зверя».
Ранее Довбик заявил, что его не стоит сравнивать с Лукаку.
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