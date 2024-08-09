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  4. Артем ДОВБИК: «Я – не новый Лукаку»
Италия
09 августа 2024, 15:57 |
148
0

Артем ДОВБИК: «Я – не новый Лукаку»

Украинский форвард – о сравнении с Ромелу Лукаку

09 августа 2024, 15:57 |
148
0
Артем ДОВБИК: «Я – не новый Лукаку»
ФК Рома. Артем Довбик

Новый форвард «Ромы» Артем Довбик заявил, что его не стоит сравнивать с предшественником на этой позиции в римском клубе, Ромелу Лукаку:

«Ромелу Лукаку – один из лучших центральных нападающих в Европе. Но я – не новый Лукаку, а Артем Довбик. Я хочу сделать все, что в моих силах, и чтобы болельщики ценили меня за то, что я могу сделать.

В Серии А мне нравится Лаутаро Маритнес - за его стиль, стабильность, с которой он забивает. Но для меня команда на первом месте. Мне нравится много забивать, но если вы спросите меня, что я больше хочу выиграть - титул лучшего бомбардира или Скудетто – я без колебаний отвечу: Скудетто».

Ранее Довбик объяснил, почему выбрал «Рому».

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Артем Довбик Рома Рим Ромелу Лукаку
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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