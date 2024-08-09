Артем ДОВБИК: «Рома – правильный клуб для меня»

Форвард сборной Украины Артем Довбик в интервью итальянским СМИ объяснил, почему решил перейти в «Рому»:

«Я принял решение перейти в «Рому» после разговора с Дэном Фридкиным (владельцем «Ромы», – прим.). Он произвел на меня хорошее впечатление, заставил меня почувствовать себя важным, рассказав мне, чего он от меня ждет. Но я также говорил с Де Росси и Гизольфи (спортивный директор «Ромы», – прим.). Ранее я никогда не разговаривал с владельцами клуба, и это было важно. Они объяснили мне долгосрочный проект. Я верю в них, а они - в меня. «Рома» много инвестирует, клуб хочет делать большое дело. Я знаю, что будущее будет светлым.

«Рома» – это правильный клуб для меня, у него есть амбиции и голод. А еще здесь есть хороший стадион, прекрасный город и фантастические болельщики. Я был в Риме только один раз, во время чемпионата Европы в 2021 году. Но это был период коронавируса, да и я был в сборной - за три дня увидел немного, скоро наверстаю.

Цели на сезон? Все знают, насколько важно дерби – как для болельщиков, так и для клуба. Могу лишь обещать, что приложу все усилия, чтобы выиграть этот матч. У меня в голове уже есть несколько голов, которые нужно забить, но я не буду говорить о них. Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которой нужно достичь любой ценой. «Рома» отсутствует в этом турнире слишком долго».

Ранее Довбик объяснил, почему не состоялся его трансфер в «Атлетико» Мадрид.