Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик объяснил, почему отказался от перехода в мадридский «Атлетико»:

«Трансфер не состоялся не потому, что наши отношения с «Атлетико» были не самыми лучшими. Были люди, которые хотели видеть меня в клубе, а были и такие, которые не хотели. Я не чувствовал доверия, в отличие от «Ромы».

Напомним, этим летом за Артема Довбика развернулась настоящая трансферная битва между «Атлетико» и «Ромой», которую в итоге выиграла итальянская команда, подписав 27-летнего украинца за 30.5 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.