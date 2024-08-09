Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико
Новый нападающий «Ромы» не почувствовал доверия в Мадриде
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик объяснил, почему отказался от перехода в мадридский «Атлетико»:
«Трансфер не состоялся не потому, что наши отношения с «Атлетико» были не самыми лучшими. Были люди, которые хотели видеть меня в клубе, а были и такие, которые не хотели. Я не чувствовал доверия, в отличие от «Ромы».
Напомним, этим летом за Артема Довбика развернулась настоящая трансферная битва между «Атлетико» и «Ромой», которую в итоге выиграла итальянская команда, подписав 27-летнего украинца за 30.5 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов.
В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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