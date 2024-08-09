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Италия
09 августа 2024, 12:41 |
1089
0

Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико

Новый нападающий «Ромы» не почувствовал доверия в Мадриде

09 августа 2024, 12:41 |
1089
0
Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик объяснил, почему отказался от перехода в мадридский «Атлетико»:

«Трансфер не состоялся не потому, что наши отношения с «Атлетико» были не самыми лучшими. Были люди, которые хотели видеть меня в клубе, а были и такие, которые не хотели. Я не чувствовал доверия, в отличие от «Ромы».

Напомним, этим летом за Артема Довбика развернулась настоящая трансферная битва между «Атлетико» и «Ромой», которую в итоге выиграла итальянская команда, подписав 27-летнего украинца за 30.5 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Артем Довбик Рома Рим Атлетико Мадрид Серия A чемпионат Италии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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