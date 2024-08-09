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  4. ВИДЕО. Лунин похвастался суперсейвами с тренировок Реала и матча с Миланом
Испания
09 августа 2024, 05:01 |
44
0

ВИДЕО. Лунин похвастался суперсейвами с тренировок Реала и матча с Миланом

Андрей готовится к новому сезону в составе королевского клуба

09 августа 2024, 05:01 |
44
0
ВИДЕО. Лунин похвастался суперсейвами с тренировок Реала и матча с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram.

Украинец похвастался нарезкой своих крутых сейвов с тренировки команды, а также поделился спасениями с товарищеского поединка против Милана (0:1).

Со старта летнего трансферного окна ходит много слухов, что Лунин покинет королевский клуб, поскольку вряд ли он получит игровое время в новом сезоне – ворота команды будет защищать Тибо Куртуа.

Также не было информации о том, что Андрей продлил контракт с «Реалом». Его действующее соглашение рассчитано до завершения кампании 2024/25.

ВИДЕО. Лунин похвастался суперсейвами с тренировок Реала и матча с Миланом

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Андрей Лунин видео Реал Мадрид тренировка сэйвы Милан Милан - Реал товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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