ВИДЕО. Лунин похвастался суперсейвами с тренировок Реала и матча с Миланом
Андрей готовится к новому сезону в составе королевского клуба
25-летний украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram.
Украинец похвастался нарезкой своих крутых сейвов с тренировки команды, а также поделился спасениями с товарищеского поединка против Милана (0:1).
Со старта летнего трансферного окна ходит много слухов, что Лунин покинет королевский клуб, поскольку вряд ли он получит игровое время в новом сезоне – ворота команды будет защищать Тибо Куртуа.
Также не было информации о том, что Андрей продлил контракт с «Реалом». Его действующее соглашение рассчитано до завершения кампании 2024/25.
ВИДЕО. Лунин похвастался суперсейвами с тренировок Реала и матча с Миланом
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