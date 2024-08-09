25-летний украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram.

Украинец похвастался нарезкой своих крутых сейвов с тренировки команды, а также поделился спасениями с товарищеского поединка против Милана (0:1).

Со старта летнего трансферного окна ходит много слухов, что Лунин покинет королевский клуб, поскольку вряд ли он получит игровое время в новом сезоне – ворота команды будет защищать Тибо Куртуа.

Также не было информации о том, что Андрей продлил контракт с «Реалом». Его действующее соглашение рассчитано до завершения кампании 2024/25.

ВИДЕО. Лунин похвастался суперсейвами с тренировок Реала и матча с Миланом