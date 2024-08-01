Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Испанский и итальянский клубы провели спарринг
В Чикаго (США) состоялся товарищеский матч между мадридским «Реалом», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, и «Миланом».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Милана, команду которого, напомним, возглавляет экс-тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.
В перерыве матча при счете 0:0 в воротах «Реала» бельгийца Тибо Куртуа заменил Лунин. Отыграть на ноль ему не удалось.
Ранее сообщалось, что «Челси» с Михаилом Мудриком добился разгрома, а «Арсенал» с Зинченко – проиграл.
Товарищеский матч
Милан Италия – Реал Мадрид, Испания – 1:0
Гол: Чуквуезе, 55.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не выпускать собаку из будки
Марта в трех сетах уступила Донне в четвертьфинале Олимпийских игр 2024