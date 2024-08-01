В Чикаго (США) состоялся товарищеский матч между мадридским «Реалом», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, и «Миланом».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Милана, команду которого, напомним, возглавляет экс-тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

В перерыве матча при счете 0:0 в воротах «Реала» бельгийца Тибо Куртуа заменил Лунин. Отыграть на ноль ему не удалось.

Ранее сообщалось, что «Челси» с Михаилом Мудриком добился разгрома, а «Арсенал» с Зинченко – проиграл.

Товарищеский матч

Милан Италия – Реал Мадрид, Испания – 1:0

Гол: Чуквуезе, 55.