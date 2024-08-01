В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Милан и Реал Мадрид. Игра завершилась минимально победой итальянского коллектива со счетом 1:0.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин первый тайм провел на скамейке запасных. В воротах играл Тибо Куртуа. На вторую 45-минутку наставник сливочных Карло Анчелотти выпустил украинца вместо бельгийского кипера.

На 55-й Самуэль Чуквуезе забил Лунину единственный мяч в поединке.

Товарищеский матч. 1 августа, Чикаго

Милан – Реал Мадрид – 1:0

Гол: Чуквуезе, 55

Видеообзор матча Милан – Реал Мадрид (1:0)