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Товарищеские матчи
Милан
01.08.2024 03:30 – FT 1 : 0
Реал Мадрид
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Испания
01 августа 2024, 15:39 |
280
0

ВИДЕО. В ближний угол. Как Лунин пропустил гол в спарринге Реала за океаном

В ночь на 1 августа королевский клуб уступил Милану 0:1 в контрольном матче в Чикаго

01 августа 2024, 15:39 |
280
0
ВИДЕО. В ближний угол. Как Лунин пропустил гол в спарринге Реала за океаном
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Милан и Реал Мадрид. Игра завершилась минимально победой итальянского коллектива со счетом 1:0.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин первый тайм провел на скамейке запасных. В воротах играл Тибо Куртуа. На вторую 45-минутку наставник сливочных Карло Анчелотти выпустил украинца вместо бельгийского кипера.

На 55-й Самуэль Чуквуезе забил Лунину единственный мяч в поединке.

Товарищеский матч. 1 августа, Чикаго

Милан – Реал Мадрид – 1:0

Гол: Чуквуезе, 55

Видеообзор матча Милан – Реал Мадрид (1:0)

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
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Самуэль Чуквуезе Андрей Лунин видео голов и обзор Реал Мадрид Милан товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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