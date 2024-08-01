ВИДЕО. В ближний угол. Как Лунин пропустил гол в спарринге Реала за океаном
В ночь на 1 августа королевский клуб уступил Милану 0:1 в контрольном матче в Чикаго
В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Милан и Реал Мадрид. Игра завершилась минимально победой итальянского коллектива со счетом 1:0.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин первый тайм провел на скамейке запасных. В воротах играл Тибо Куртуа. На вторую 45-минутку наставник сливочных Карло Анчелотти выпустил украинца вместо бельгийского кипера.
На 55-й Самуэль Чуквуезе забил Лунину единственный мяч в поединке.
Товарищеский матч. 1 августа, Чикаго
Милан – Реал Мадрид – 1:0
Гол: Чуквуезе, 55
Видеообзор матча Милан – Реал Мадрид (1:0)
События матча
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