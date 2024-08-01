Анчелотти дал оценку поражению Реала в спарринге с Миланом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от поражения команды в товарищеском матче с «Миланом» (0:1), в котором, как известно, ворота «галактикос» после перерыва защищал украинец Андрей Лунин.

«Спокойно проанализировал матч, не придав поражению никакого значения. Цель тренера – помочь игрокам первой команды обрести физический тонус, а молодым игрокам получить удовольствие. Это была игра, в которой мы боролись, соревновались… Нам нужно кое-что улучшить, но это нормально.

С Рюдигером и Модричем мы лучше смотрелись, но их хватило на 45 минут. Мы уже начинаем восстанавливать игроков. Те, кто начинал с самого начала, такие как Лукас, Браим, Себальос, показывают хорошую форму», – рассказал Анчелотти.

Мадридский «Реал» свой следующий летний спарринг проведет 4 августа против «Барселоны».