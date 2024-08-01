В США завершились два товарищеских матча летнего межсезонья с участием клубов украинских футболистов.

В Атланте лондонский «Челси» выяснил отношения с клубом «Америка» из Мексики и добился победы со счетом 3:0.

Украинец Михаил Мудрик, начав встречу в запасе, появился на поле на 63-й минуте, заменил Рахима Стерлинга. Уроженец Харьковской области вошел в игру при счете 2:0, результативными действиями он не отметился.

В Филадельфии состоялся поединок «Арсенала» и «Ливерпуля». Финальный свисток зафиксировал победу мерсисайдцев – 2:1.

Украинец Александр Зинченко отыграл в стартовом составе подопечных Микеля Артеты 70 минут и был заменен на 17-летнего Майлза Льюис-Скелли.

Товарищеские матчи

Челси Англия – Америка Мексика – 3:0

Голы: Нкунку, 2 пенальти, 79 пенальти, Гую, 21

Ливерпуль Англия – Арсенал Англия – 2:1

Голы: Салах, 13, Карвальо, 34 – Хаверц, 40.