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Ливерпуль
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Англия
01 августа 2024, 04:50 | Обновлено 01 августа 2024, 05:47
1303
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Челси с Мудриком добился разгрома, Арсенал с Зинченко – проиграл

«Пенсионеры» оказались сильнее «Америки», а «канониры» уступили «Ливерпулю»

01 августа 2024, 04:50 | Обновлено 01 августа 2024, 05:47
1303
0
Челси с Мудриком добился разгрома, Арсенал с Зинченко – проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

В США завершились два товарищеских матча летнего межсезонья с участием клубов украинских футболистов.

В Атланте лондонский «Челси» выяснил отношения с клубом «Америка» из Мексики и добился победы со счетом 3:0.

Украинец Михаил Мудрик, начав встречу в запасе, появился на поле на 63-й минуте, заменил Рахима Стерлинга. Уроженец Харьковской области вошел в игру при счете 2:0, результативными действиями он не отметился.

В Филадельфии состоялся поединок «Арсенала» и «Ливерпуля». Финальный свисток зафиксировал победу мерсисайдцев – 2:1.

Украинец Александр Зинченко отыграл в стартовом составе подопечных Микеля Артеты 70 минут и был заменен на 17-летнего Майлза Льюис-Скелли.

Товарищеские матчи

Челси Англия – Америка Мексика – 3:0

Голы: Нкунку, 2 пенальти, 79 пенальти, Гую, 21

Ливерпуль Англия – Арсенал Англия – 2:1

Голы: Салах, 13, Карвальо, 34 – Хаверц, 40.

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товарищеские матчи Челси Америка Мехико Ливерпуль - Арсенал Ливерпуль Арсенал Лондон Кристофер Нкунку Александр Зинченко Михаил Мудрик
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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