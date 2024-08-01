Челси – Америка – 3:0. Первая победа Мудрика и Ко при Мареске. Видео голов
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В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Челси и Америка Мехико. Игра завершилась разгромной победой английского коллектива со счетом 3:0.
Голами отличились Кристофер Нкунку (пен.), Марк Гию и Нони Мадуэке (пен.).
Украинский вингер Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Голевыми действиями украинец не отличился.
Для Челси это первая победа при новом наставнике Энцо Мареске.
Товарищеский матч. 1 августа, Атланта
Челси – Америка – 3:0
Голы: Нкунку, 3 (пен.), Гию, 21, Мадуэке, 79 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
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