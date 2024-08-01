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Товарищеские матчи
Челси
01.08.2024 02:30 – FT 3 : 0
Америка Мехико
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 августа 2024, 16:13 | Обновлено 01 августа 2024, 16:28
596
0

Челси – Америка – 3:0. Первая победа Мудрика и Ко при Мареске. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в США

01 августа 2024, 16:13 | Обновлено 01 августа 2024, 16:28
596
0
Челси – Америка – 3:0. Первая победа Мудрика и Ко при Мареске. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Челси и Америка Мехико. Игра завершилась разгромной победой английского коллектива со счетом 3:0.

Голами отличились Кристофер Нкунку (пен.), Марк Гию и Нони Мадуэке (пен.).

Украинский вингер Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Голевыми действиями украинец не отличился.

Для Челси это первая победа при новом наставнике Энцо Мареске.

Товарищеский матч. 1 августа, Атланта

Челси – Америка – 3:0

Голы: Нкунку, 3 (пен.), Гию, 21, Мадуэке, 79 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
21’
ГОЛ ! Автогол забил Marc Guiu (Америка Мехико).
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Челси).
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Америка Мехико пенальти видео голов и обзор Челси Энцо Мареска товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Михаил Мудрик Марк Гию Нони Мадуэке Кристофер Нкунку
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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