В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Челси и Америка Мехико. Игра завершилась разгромной победой английского коллектива со счетом 3:0.

Голами отличились Кристофер Нкунку (пен.), Марк Гию и Нони Мадуэке (пен.).

Украинский вингер Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Голевыми действиями украинец не отличился.

Для Челси это первая победа при новом наставнике Энцо Мареске.

Товарищеский матч. 1 августа, Атланта

Челси – Америка – 3:0

Голы: Нкунку, 3 (пен.), Гию, 21, Мадуэке, 79 (пен.)

Видеообзор матча: