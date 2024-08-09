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  4. Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»
Англия
09 августа 2024, 17:30 | Обновлено 09 августа 2024, 17:41
3526
2

Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»

Альварес переходит в Атлетико

09 августа 2024, 17:30 | Обновлено 09 августа 2024, 17:41
3526
2
Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола подтвердил, что форвард Хулиан Альварес перейдет в Атлетико. Наставник считает, что не стоит держать игрока, который нацелен уйти.

Трансфер оценивается в 75 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.

«Альварес хочет уйти, хочет новый вызов. Он мне сказал, что хочет уйти, я ответил – хорошо. Представьте, как он будет оставаться в команде, если хочет уйти. Атлетико – топ-клуб. Оба клуба довольны, так что я желаю Хулиану всего наилучшего».

«Мне было приятно с ним работать. Надеюсь, в новой команде он найдет то, что хочет найти», – сказал Гвардиола.

Ранее Альварес говорил, что хочет найти команду, где будет иметь больше игровой практики.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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bartezinho
и это те, кому не хватало на Довбика?
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