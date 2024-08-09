Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»

Тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола подтвердил, что форвард Хулиан Альварес перейдет в Атлетико. Наставник считает, что не стоит держать игрока, который нацелен уйти.

Трансфер оценивается в 75 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.

«Альварес хочет уйти, хочет новый вызов. Он мне сказал, что хочет уйти, я ответил – хорошо. Представьте, как он будет оставаться в команде, если хочет уйти. Атлетико – топ-клуб. Оба клуба довольны, так что я желаю Хулиану всего наилучшего».

«Мне было приятно с ним работать. Надеюсь, в новой команде он найдет то, что хочет найти», – сказал Гвардиола.

Ранее Альварес говорил, что хочет найти команду, где будет иметь больше игровой практики.