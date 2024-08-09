Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый берег – Ворскла – 0:3. Грубая ошибка и красивый гол. Обзор матча
Премьер-лига
Левый берег
09.08.2024 15:30 – FT 0 : 3
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 18:10 | Обновлено 09 августа 2024, 18:30
393
0

Левый берег – Ворскла – 0:3. Грубая ошибка и красивый гол. Обзор матча

Полтавчане обыграли новичка сезона

09 августа 2024, 18:10 | Обновлено 09 августа 2024, 18:30
393
0
Левый берег – Ворскла – 0:3. Грубая ошибка и красивый гол. Обзор матча
УПЛ

Ворскла в матче 2-го тура чемпионата Украины обыграла новичка Левый берег со счетом 3:0. Полтавчане забили три гола во втором тайме, в том числе воспользовавшись грубой ошибкой вратаря соперника.

Красивым получился третий гол в исполнении Мякушко.

Ворскла набрала первые очки в сезоне, у Левого берега набранных пунктов пока нет.

​Чемпион Украины. 2-й тур

Левый берег – Ворскла – 0:3
Голы: Челядин, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3

По теме:
Верес – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новички идут без забитых. Ворскла разобралась с Левым берегом
Верес – Динамо. Стали известны стартовые составы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Левый Берег Киев Левый берег - Ворскла видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»
Футбол | 09 августа 2024, 17:30 2
Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»
Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»

Альварес переходит в Атлетико

Коляденко уверенно вышла в 1/2 финала на ОИ-2024 в Париже
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 14:02 27
Коляденко уверенно вышла в 1/2 финала на ОИ-2024 в Париже
Коляденко уверенно вышла в 1/2 финала на ОИ-2024 в Париже

Украинка разобралась с Биляной Дудовой из Болгарии

Насибов проиграл в финале Олимпиады-2024 и стал серебряным призером
Олимпийские игры | 08.08.2024, 20:42
Насибов проиграл в финале Олимпиады-2024 и стал серебряным призером
Насибов проиграл в финале Олимпиады-2024 и стал серебряным призером
Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Теннис | 08.08.2024, 19:52
Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 09.08.2024, 08:01
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
08.08.2024, 00:21 64
Олимпийские игры
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
08.08.2024, 21:50 11
Олимпийские игры
Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
07.08.2024, 17:40 2
Футбол
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
08.08.2024, 21:12
Олимпийские игры
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
07.08.2024, 19:28 1
Футбол
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
08.08.2024, 20:51 2
Олимпийские игры
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
09.08.2024, 13:26 5
Футбол
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
08.08.2024, 09:29 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем