Ворскла в матче 2-го тура чемпионата Украины обыграла новичка Левый берег со счетом 3:0. Полтавчане забили три гола во втором тайме, в том числе воспользовавшись грубой ошибкой вратаря соперника.

Красивым получился третий гол в исполнении Мякушко.

Ворскла набрала первые очки в сезоне, у Левого берега набранных пунктов пока нет.

​Чемпион Украины. 2-й тур

Левый берег – Ворскла – 0:3

Голы: Челядин, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3