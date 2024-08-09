09.08.2024 15:30 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига09 августа 2024, 18:10 | Обновлено 09 августа 2024, 18:30
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Левый берег – Ворскла – 0:3. Грубая ошибка и красивый гол. Обзор матча
Полтавчане обыграли новичка сезона
09 августа 2024, 18:10 | Обновлено 09 августа 2024, 18:30
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Ворскла в матче 2-го тура чемпионата Украины обыграла новичка Левый берег со счетом 3:0. Полтавчане забили три гола во втором тайме, в том числе воспользовавшись грубой ошибкой вратаря соперника.
Красивым получился третий гол в исполнении Мякушко.
Ворскла набрала первые очки в сезоне, у Левого берега набранных пунктов пока нет.
Чемпион Украины. 2-й тур
Левый берег – Ворскла – 0:3
Голы: Челядин, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3
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