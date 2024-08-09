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Премьер-лига
Левый берег
09.08.2024 15:30 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 02:31 |
14
0

Левый берег – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

09 августа 2024, 02:31 |
14
0
Левый берег – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Левый Берег

В пятницу, 9-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Так сразу и не вспомнишь, когда клубы УПЛ сгорали уже в первом туре со счетом 0:5, поэтому пример «Ворсклы» после матча против «Шахтера» будет показательным для всех. Успеют ли полтавчане восстановиться? Или же их «накроют» еще и новички «элитного» первенства, которые оказались не такими уж простыми, как могло показаться на первый взгляд. ЛНЗ со своим голом на последних секундах (0:1) не даст соврать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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