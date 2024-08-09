Новички идут без забитых. Ворскла разобралась с Левым берегом
Команда Долганского улучшила разницу после разгрома от «Шахтера»
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Левый берег» – «Ворскла» - 0:3
Голы: Челядин, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3
Предупреждение: Якимив, 10, Дедух, 33 – Павлюк, 61
«Левый берег»: Механив – Сиднней (Непейпиев, 69), Самар, Якимив, Соколов – Дедух, Банада – И. Когут (Астахов, 62), Синица, Галас (Спиваков, 62) – Сухоручко.
«Ворскла»: Исенко – Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута – Челядин (Хрипчук, 79), Скляр (Шкриель, 78), Павлюк (Корниенко, 82) – Кане, Ндукве (Ковталюк, 58), Нестеренко (Мякушко, 59).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: «Левый берег» (Киев).
Удары (в створ): 6 (3) – 10 (4)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 5.
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 28°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Педру Нету может закрыть все 3 позиции в нападении
Сборная Марокко U-23 разгромила команду Египта U-23 со счетом 6:0