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Премьер-лига
Левый берег
09.08.2024 15:30 – FT 0 : 3
Ворскла
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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 17:27 | Обновлено 09 августа 2024, 17:37
254
0

Новички идут без забитых. Ворскла разобралась с Левым берегом

Команда Долганского улучшила разницу после разгрома от «Шахтера»

09 августа 2024, 17:27 | Обновлено 09 августа 2024, 17:37
254
0
Новички идут без забитых. Ворскла разобралась с Левым берегом
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Левый берег» – «Ворскла» - 0:3

Голы: Челядин, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3

Предупреждение: Якимив, 10, Дедух, 33 – Павлюк, 61

«Левый берег»: Механив – Сиднней (Непейпиев, 69), Самар, Якимив, Соколов – Дедух, Банада – И. Когут (Астахов, 62), Синица, Галас (Спиваков, 62) – Сухоручко.

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута – Челядин (Хрипчук, 79), Скляр (Шкриель, 78), Павлюк (Корниенко, 82) – Кане, Ндукве (Ковталюк, 58), Нестеренко (Мякушко, 59).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 6 (3) – 10 (4)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 5.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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