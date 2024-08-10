ДОЛГАНСКИЙ: «В первом тайме были нервы, футболисты боялись играть с мячом»
Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал победу над «Левым Берегом»
Главный тренер «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал победу над «Левым Берегом» (3:0) в матче 2-го тура УПЛ:
«Первый тайм нам вообще не удался, потому что чувствовалась определенная нервозность, наверное, еще после прошлой игры с «Шахтером», когда мы проиграли. Футболисты боялись играть с мячом, были скованы, вообще не было того, о чем мы договаривались.
А после перерыва, особенно когда мы забили гол, пошла совсем другая игра, другой рисунок игры и отношение к игре футболистов. Это было уже сродни тому, что мы хотим видеть».
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