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Премьер-лига
Левый берег
09.08.2024 15:30 – FT 0 : 3
Ворскла
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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 02:35 | Обновлено 10 августа 2024, 02:48
22
0

ДОЛГАНСКИЙ: «В первом тайме были нервы, футболисты боялись играть с мячом»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал победу над «Левым Берегом»

10 августа 2024, 02:35 | Обновлено 10 августа 2024, 02:48
22
0
ДОЛГАНСКИЙ: «В первом тайме были нервы, футболисты боялись играть с мячом»
ФК Ворскла Полтава. Сергей Долганский

Главный тренер «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал победу над «Левым Берегом» (3:0) в матче 2-го тура УПЛ:

«Первый тайм нам вообще не удался, потому что чувствовалась определенная нервозность, наверное, еще после прошлой игры с «Шахтером», когда мы проиграли. Футболисты боялись играть с мячом, были скованы, вообще не было того, о чем мы договаривались.

А после перерыва, особенно когда мы забили гол, пошла совсем другая игра, другой рисунок игры и отношение к игре футболистов. Это было уже сродни тому, что мы хотим видеть».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Левый Берег Киев Левый Берег - Ворскла Сергей Долганский пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: ФК Ворскла
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