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Премьер-лига
Левый берег
09.08.2024 15:30 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 04:06 | Обновлено 09 августа 2024, 04:07
63
0

Левый Берег – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В первом туре обе команды проиграли, но это происходило по-разному

09 августа 2024, 04:06 | Обновлено 09 августа 2024, 04:07
63
0
Левый Берег – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Левый берег

В пятницу, 9 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевский «Левый берег» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 15:30.

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Левый берег

О перипетиях выхода «Левого берега» в УПЛ в очередной раз не будем расписывать, поскольку Турнир четырех состоялся перед самым стартом розыгрыша и его события (победы подопечных Первака над «Металлистом 1925» и «Минаем») до сих пор свежи в памяти.

Дебютный поединок столичной команды в УПЛ пришелся на игру против ЛНЗ. Черкасский клуб делает у себя крепкую команду, поэтому не удивительно, что он владел преимуществом всю игру и в конце концов дожал соперника, одержав минимальную победу.

Интересно, что и до плюсов, и до минусов «Левого берега» можно отнести тот факт, что команда не делала, как это часто случается у новичков элитного дивизиона, резкое перекраивание состава «под Премьер-лигу». Плюсы – конечно, сыгранность, минусы – кто знает, на сколько хватит новичкам страсти, чтобы на равных чувствовать себя с другими в сильнейшей лиге Украины без кадрового усиления. Исключением стало разве что подписание экс-полузащитника «Оболони» Сергея Косовского.

Ворскла

«Ворскла» является постоянным участником УПЛ и играет там с переменным успехом, однако постоянно декларирует целью на сезон участие в еврокубках. В прошлом розыгрыше это сделать не удалось, поэтому команда попытается вернуться в состав сильнейших команд УПЛ этого розыгрыша.

Однако первый матч показал, что работы у полтавчан – непочатый край. И пусть стартовая игра была с «Шахтером», но даже действующему чемпиону уступать со счетом 0:5 не слишком прилично.

В той игре не сверкал никто, но со знаком минус отличился центбек Евгений Павлюк, привезший себе минимум два гола. Но, опять же, нет смысла затрагивать отдельных персоналий, 0:5 проиграть из-за ошибок отдельных людей невозможно, здесь вопрос ко всем, в том числе и к тренерскому штабу.

Предположим, что все же определенные изменения в старте будут. К примеру, в опорную зону может выйти суперветеран Скляр. Есть вероятность выхода на острие нападения новичков Иеде или Ндукве, но наверняка начнет игру в старте все же Ковталюк. Возможно, уже отдохнул после Олимпиады Крупский и будет готов играть против «Левого берега».

Статистика встреч

Логично, что команды еще не имели возможности сыграть в официальных поединках.

Ориентировочные составы

«Левый берег»: Механив – Дударенко, Самар, Акимов, Соколов – Дедух, Банада – М. Когут, Синица, Войцеховский – Сухоручко

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Хрипчук, Гучек, Черноморец – Челядин, Скляр – Нестеренко, Шкриэль, Кане – Ковталюк

Прогноз на противостояние

Несмотря на огромный опыт полтавской команды, рискнем спрогнозировать, что «Левый берег» как минимум не проиграет, а то и вообще одержит минимальную победу.

9 августа, пятница

«Левый берег» – «Ворскла»
Киев. Стадион «Левый берег». 15:30
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Левый Берег Киев прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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