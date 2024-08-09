Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Торонто
9 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
В третье раунде украинка сразится против американки Эммы Наварро (№15 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Тейлор Таунсенд (№71 WTA) или Алены Остапенко (№11 WTA).
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