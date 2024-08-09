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  4. Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 августа 2024, 10:59 |
250
0

Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Торонто

09 августа 2024, 10:59 |
250
0
Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В третье раунде украинка сразится против американки Эммы Наварро (№15 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тейлор Таунсенд (№71 WTA) или Алены Остапенко (№11 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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