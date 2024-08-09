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Лига чемпионов
09 августа 2024, 17:44 | Обновлено 09 августа 2024, 17:51
191
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «В первом матче с Рейнджерс нужна была победа»

Известный тренер – о противостоянии «Динамо» Киев с «Рейнджерс»

09 августа 2024, 17:44 | Обновлено 09 августа 2024, 17:51
191
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «В первом матче с Рейнджерс нужна была победа»
УАФ. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился своим мнением по поводу первого матча «Динамо» Киев против «Рейнджерс» (ничья 1:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

— Мне понравилась команда в двух матчах с «Партизаном», а также с «Рейнджерс». Да, нужно немного прибавить в командных действиях в защите, ведь пропущенный мяч на последней минуте вызывает вопросы. Но ничья, считаю, неплохой результат, ведь и Жора Бущан по-настоящему выручил несколько раз. Первый тайм с «Рейнджерс» понравился. Соперник — интересная, мощная команда, которая, еще относительно недавно, в 2022 году, участвовала в финале Лиги Европы. Тогда шотландцы только в серии послематчевых пенальти уступили «Айнтрахту». Еврокубковые противостояния предполагают стратегию двух матчей — домашнего и выездного. Конечно, в Польше нам нужна была победа и она была близко. Теперь нужно сделать выводы из первого матча и хорошо подготовиться к ответной игре в Глазго.

— Как оцените физическую готовность «Динамо» в стартовых матах сезона?
— На мой взгляд, команда готова. Понятно, что это только начало сезона и есть определенные нюансы, нужно втянуться в процесс. Но хочу отметить, что «Динамо» не стало переносить поединок с «Вересом». Только во вторник киевляне провели изнурительный матч с «Рейнджерс», потом была непростая логистика, пришлось тратить время на дорогу и через два дня на третий — игра в Ровно.

Тренерский штаб чувствует готовность команды и то, что ресурсы позволяют играть в таком ритме. Летом «Динамо» пополнилось новыми игроками середины поля — Рубчинским, Брагару, Пихаленком — думаю, что будет ротация. Надеюсь, что физическое состояние позволит киевлянам хорошо стартовать в УПЛ и солидно сыграть в ответном матче с «Рейнджерс».

— Как вы оцените летнюю селекцию киевлян и есть ли у Шовковского необходимая глубина состава, с учетом выступления в нескольких турнирах?
— «Динамо» смогло подписать скоростных игроков Брагару, Рубчинского, а также очень умного полузащитника Пихаленка. Пришел центральный защитник Себальос...

К слову, сэр Алекс Фергюсон рассказывал, что свои команды строил именно отталкиваясь от наличия центральных защитников. Для него важно было иметь двух-трех центрбеков хорошего уровня, вокруг которых и строил команду.

К сожалению, травмировался Дячук... Попов старается играть самоотверженно, но, нужен опытный защитник, который мог бы руководить защитой. У «Динамо» еще есть время, трансферное окно открыто. Также мне кажется, киевлянам нужен еще один нападающий хорошего уровня. Ведь после победы над «Партизаном» «Динамо» уже гарантировало себе участие в групповом раунде еврокубков, дай Бог, чтобы это была Лига чемпионов.

— До первого матча с «Рейнджерс» шансы команд оценивали 50 на 50. После первой игры, ничейного результата, а главное — пропущенного ответного мяча на последней минуте компенсированного времени, как вы теперь оцените перспективы киевлян?
— Тяжелее всего восстанавливаются энергетика и психология, но с позитивом смотрю на ответный матч. День-два попереживали — и движемся к ответному матчу. Шансы, возможно я удивлю, но оцениваю их 51 на 49 в пользу «Динамо». Киевляне выглядят достаточно агрессивно, мощно, интересно. Есть усиление, есть эмоции.

Тренерский штаб должен поработать над переходными фазами, стандартными положениями, подборами.

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Сергей Ковалец Динамо Киев Глазго Рейнджерс Динамо - Рейнджерс Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Footboom
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