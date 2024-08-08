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Англия
08 августа 2024, 14:46 | Обновлено 08 августа 2024, 15:16
414
0

ФОТО. Манчестер Сити презентовал выездной комплект формы

Чемпионы Англии будут играть в непривычных цветах

08 августа 2024, 14:46 | Обновлено 08 августа 2024, 15:16
414
0
ФОТО. Манчестер Сити презентовал выездной комплект формы
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025.

Дизайн необычный, и больше напоминает форму турецкого «Фенербахче». Однако на самом деле это римейк домашней формы «Манчестер Сити» образца 1999 года, когда клуб выиграл плей-офф третьего дивизиона чемпионата Англии.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» продаст Хулиана Альвареса в «Атлетико» Мадрид.

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Манчестер Сити игровая форма фото Puma
Олег Дидух Источник: ФК Манчестер Сити
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