ФОТО. Манчестер Сити презентовал выездной комплект формы

«Манчестер Сити» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025.

Дизайн необычный, и больше напоминает форму турецкого «Фенербахче». Однако на самом деле это римейк домашней формы «Манчестер Сити» образца 1999 года, когда клуб выиграл плей-офф третьего дивизиона чемпионата Англии.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» продаст Хулиана Альвареса в «Атлетико» Мадрид.