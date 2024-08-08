Англия08 августа 2024, 14:46 | Обновлено 08 августа 2024, 15:16
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ФОТО. Манчестер Сити презентовал выездной комплект формы
Чемпионы Англии будут играть в непривычных цветах
08 августа 2024, 14:46 | Обновлено 08 августа 2024, 15:16
414
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«Манчестер Сити» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025.
Дизайн необычный, и больше напоминает форму турецкого «Фенербахче». Однако на самом деле это римейк домашней формы «Манчестер Сити» образца 1999 года, когда клуб выиграл плей-офф третьего дивизиона чемпионата Англии.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» продаст Хулиана Альвареса в «Атлетико» Мадрид.
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