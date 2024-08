Топ-трансфер! Звезда Ман Сити переходит в испанский гранд за €70+25 млн

24-летний аргентинский футболист Хулиан Альварес покинет английский «Манчестер Сити».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что футболист завершил переход в мадридский клуб «Атлетико». Трансфер чемпиона мира обойдется «матрасникам» в 75 миллионов евро + бонусы в размере 20 миллионов евро. Альварес стал рекордной продажей «горожан».

Романо также отмечает, что «Атлетико» согласовал все условия трансфера Конора Галлахера из «Челси» за 42 миллиона евро.

Ранее мадридский «Атлетико» оформил трансфер еще одного форварда – Александера Серлота из «Вильярреала».

