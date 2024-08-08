Франция U23

9 августа на «Парк де Пренс» пройдет финальный матч группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Франции встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Франция U-23

Команда получила льготную путевку - просто потому, что это домашние Игры. И, кстати, иначе бы Ле Бле тут бы не играли. Ведь на прошлогоднем молодежном Евро сборная, при статусе фаворита, выйдя из группы, сразу же вылетели в плей-офф от украинцев. Но на Олимпиаде местные любимцы проявили себя более чем достойно. Они до полуфинала вообще не пропускала - сухо победили США, Гвинею и Новую Зеландию на групповом этапе, а потом за счет единственного гола Матета выбили в четвертьфинале Аргентину. Только Египет в 1/2 финала забил - причем открывал счет, и это на 62-й минуте! Благо, что есть в обойме Матета и Олисе - они сообразили ответный мяч в основное время, и забили по разу в экстра-тайме.

Испания U-23

Сборная явно настроена повторить успех основной национальной сборной месячной давности, на Евро. Тем более что есть те игроки, что успели и в Германии стать чемпионами - и нашли силы после этого перебраться во Францию. Групповой этап был для фуриосы льготным. Они обеспечили себе выход из группы за счет побед над явными аутсайдерами, узбеками (2:1) и Доминиканской республикой (3:2). Санти Дения даже позволил себе на третий тур выпустить экспериментальный состав, и спокойно воспринял поражение там 1:2 Египту. И ничего, потом отдохнувшая основа разгромила сильную сборную Японии со счетом 3:0. В полуфинале получилось сложнее. Марокко открыл счет с пенальти, выиграл первый тайм. Но Фермин Лопес своим голом и передачей оформили волевую победу испанцев - и выход в финал.

Статистика личных встреч

В 1996-м году стороны играли на групповом этапе футбольного турнира Олимпиады. Тогда они, явные лидеры группы, выдали ничью 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом французов. Но с учетом того, какие упорные матчи были у обоих по пути в финал, поставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,71).