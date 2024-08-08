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Олимпийский футбольный турнир
Франция U23
09.08.2024 19:00 - : -
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Футбол
08 августа 2024, 16:44 | Обновлено 08 августа 2024, 16:54
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0

Франция U23 – Испания U23. Финал ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию решающего матча Олимпийских игр 2024 9 августа

08 августа 2024, 16:44 | Обновлено 08 августа 2024, 16:54
129
0
Франция U23 – Испания U23. Финал ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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9 августа состоится финальный матч на Олимпийских играх 2024 в Париже между сборными Франции U-23 и Испании U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в столице Франции. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Подопечные Тьерри Анри ни разу не проиграли на этом турнире. На групповом этапе французы одолели всех трех соперников: США (3:0), Гвинею (1:0) и Новую Зеландию (3:0). На старте плей-офф Франция переиграла Аргентину 1:0, а в полуфинале выбила Египет 3:1 по итогам дополнительного времени.

Коллектив Санти Дении в группе С выиграл у Узбекистана (2:1) и Доминиканы (3:1), а в последнем туре неожиданно уступил Египту (1:2) и занял итоговое 2-е место. В четвертьфинале испанцы оказались сильнее Японии (3:0), а в полуфинале одолели Марокко (2:1).

Франция U23 – Испания U23. Финал ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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