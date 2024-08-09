Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ

На Олимпиаде-2024 состоялся финальный матч футбольного турнира между сборными Франции и Испании.

Победу и золотые медали завоевали футболисты испанской команды, которые после Евро-2024 сумели забрать и золото Олимпийских Игр.

Основное время завершилось со счетом 3:3. Испанцы по ходу встречи выигрывали 3:1, а дубль оформил атакующий хавбек «Барселоны» Фермин Лопес. Гол и ассист сделал хавбек« Вильярреала» Алекс Баэна.

Испания, пропустив на 78-й минуте, свое преимущество не удержала. На 90+2 минуте французы реализовали пенальти и перевели встречу в дополнительное время.

Решающий гол на 100-й минуте забил хавбек «Райо» Серхио Камельо, который в конце дополнительного времени оформил дубль и сделал счет 5:3.

Бронзу Олимпиады завоевала сборная Марокко.

Олимпиада-2024. Финал мужского турнира

Франция U-23 – Испания U-23 – 3:5

Голы: Милло, 11, Аклиуш, 78, Матета, 90+3 (с пен) – Фермин Лопес, 18, 25, Баэна, 28, Камельо, 100, 120

Франция: Ресте, Силдилла, Баде, Лукеба, Трюффер (Локко, 90+1), Коне, Милло (Дуэ, 77), Шотар (Аклиуш, 52), Олисе, Ляказетт (Калимуэндо, 52), Матета

Испания: Тенас, Пубиль (Санчес, 73), Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда, Баэна (Турриентес, 83), Барриос, Серхио Гомес, Фермин Лопес (Бернабе, 72), Орос (Пачеко, 88), Руис (Камельо, 83)