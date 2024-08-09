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Олимпийский футбольный турнир
Франция U23
09.08.2024 19:00 – FT 3 : 5
Испания U23
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Футбол
09 августа 2024, 21:48 | Обновлено 09 августа 2024, 21:59
3013
6

Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ

Испания продолжает доминировать на уровне сборных

09 августа 2024, 21:48 | Обновлено 09 августа 2024, 21:59
3013
6
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine

На Олимпиаде-2024 состоялся финальный матч футбольного турнира между сборными Франции и Испании.

Победу и золотые медали завоевали футболисты испанской команды, которые после Евро-2024 сумели забрать и золото Олимпийских Игр.

Основное время завершилось со счетом 3:3. Испанцы по ходу встречи выигрывали 3:1, а дубль оформил атакующий хавбек «Барселоны» Фермин Лопес. Гол и ассист сделал хавбек« Вильярреала» Алекс Баэна.

Испания, пропустив на 78-й минуте, свое преимущество не удержала. На 90+2 минуте французы реализовали пенальти и перевели встречу в дополнительное время.

Решающий гол на 100-й минуте забил хавбек «Райо» Серхио Камельо, который в конце дополнительного времени оформил дубль и сделал счет 5:3.

Бронзу Олимпиады завоевала сборная Марокко.

Олимпиада-2024. Финал мужского турнира

Франция U-23 – Испания U-23 – 3:5
Голы: Милло, 11, Аклиуш, 78, Матета, 90+3 (с пен) – Фермин Лопес, 18, 25, Баэна, 28, Камельо, 100, 120

Франция: Ресте, Силдилла, Баде, Лукеба, Трюффер (Локко, 90+1), Коне, Милло (Дуэ, 77), Шотар (Аклиуш, 52), Олисе, Ляказетт (Калимуэндо, 52), Матета

Испания: Тенас, Пубиль (Санчес, 73), Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда, Баэна (Турриентес, 83), Барриос, Серхио Гомес, Фермин Лопес (Бернабе, 72), Орос (Пачеко, 88), Руис (Камельо, 83)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 6
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Brian
Испания - короли футбола. Вот где по истине футбол течёт в жилах. Смотришь на их игру как на произведение исскуства. Такой сыгранности, техники и скорасти не покажет ни одна другая команда.
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+2
Макс Максов
Це однозначно рік іспанців у футболі!
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+1
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TolsTIyELF
Молодцы, и все чистокровные Испанцы. Отдельно стоит выделить игроков Жироны, они как и все испанцы заслужили стать чемпионами за нормальное отношение к украинским игрокам. Ну и Аргентинцы добавят несколько строк в свою песню, так как за Францию вообще французов не было. 
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0
T-800
еще одно золото сборных вне ТОП-10 общего зачёта (35-40% первых мест с Афин 2004 в среднем у оппозиции лидерам)
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0
Citrullus lanatus
Очередное нашествие фурийцев на Землю.)
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0
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