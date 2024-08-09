Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Испания продолжает доминировать на уровне сборных
На Олимпиаде-2024 состоялся финальный матч футбольного турнира между сборными Франции и Испании.
Победу и золотые медали завоевали футболисты испанской команды, которые после Евро-2024 сумели забрать и золото Олимпийских Игр.
Основное время завершилось со счетом 3:3. Испанцы по ходу встречи выигрывали 3:1, а дубль оформил атакующий хавбек «Барселоны» Фермин Лопес. Гол и ассист сделал хавбек« Вильярреала» Алекс Баэна.
Испания, пропустив на 78-й минуте, свое преимущество не удержала. На 90+2 минуте французы реализовали пенальти и перевели встречу в дополнительное время.
Решающий гол на 100-й минуте забил хавбек «Райо» Серхио Камельо, который в конце дополнительного времени оформил дубль и сделал счет 5:3.
Бронзу Олимпиады завоевала сборная Марокко.
Олимпиада-2024. Финал мужского турнира
Франция U-23 – Испания U-23 – 3:5
Голы: Милло, 11, Аклиуш, 78, Матета, 90+3 (с пен) – Фермин Лопес, 18, 25, Баэна, 28, Камельо, 100, 120
Франция: Ресте, Силдилла, Баде, Лукеба, Трюффер (Локко, 90+1), Коне, Милло (Дуэ, 77), Шотар (Аклиуш, 52), Олисе, Ляказетт (Калимуэндо, 52), Матета
Испания: Тенас, Пубиль (Санчес, 73), Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда, Баэна (Турриентес, 83), Барриос, Серхио Гомес, Фермин Лопес (Бернабе, 72), Орос (Пачеко, 88), Руис (Камельо, 83)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парвиз Насибов получил серебро, а Жан Беленюк выиграл поединок за бронзу
Дарья опубликовала яркую подборку фотографий