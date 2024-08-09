Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Де Хеа прибыл в Италию для подписания контракта с Фиорентиной
Италия
09 августа 2024, 18:25 |
344
0

ФОТО. Де Хеа прибыл в Италию для подписания контракта с Фиорентиной

Испанец подпишет контракт по схеме 1+1

09 августа 2024, 18:25 |
344
0
ФОТО. Де Хеа прибыл в Италию для подписания контракта с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Де Хеа

Испанский вратарь Давид де Хеа прибыл во Флоренцию для завершения своего перехода в «Фиорентину». Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт итальянского клуба.

Ранее появилась информация, что 33-летний голкипер согласовал условия контракта с «фиалками» и направляется в Италию для прохождения медицинского обследования и подписания соглашения.

По данным известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, де Хеа заключит с «Фиорентиной» однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Предполагаемая зарплата испанца составит около 3 миллионов евро в год после вычета налогов.

Стоит отметить, что де Хеа находится без клуба с лета прошлого года, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.

de-hea
de-hea-foto-1
de-hea-foto-2
de-hea-foto-3
de-hea-foto-4
По теме:
ФОТО. Билодид показала, как отдыхает в Греции после Олимпиады в Париже
ФОТО. Лузан и Рыбачок получили свои серебряные медали
ФОТО. Беленюк снял борцовки после завоевания бронзы. Жан завершил карьеру
Фиорентина Давид Де Хеа фотогалерея фото
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09 августа 2024, 16:15 19
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Между играми Лиги чемпионов киевляне отправились в Ровно для старта в Премьер-Лиге

Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 17:31 0
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады

Поединок состоится 9 августа в 18:00 по Киеву

Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Теннис | 08.08.2024, 19:52
Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Костюк переиграла Свитолину на супертурнире в Торонто и вышла в 1/8 финала
Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»
Футбол | 09.08.2024, 17:30
Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»
Гвардиола подтвердил уход форварда за 75 млн: «Зачем удерживать»
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Олимпийские игры | 08.08.2024, 21:12
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
08.08.2024, 04:44
Футбол
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
08.08.2024, 07:01
Олимпийские игры
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
08.08.2024, 20:51 2
Олимпийские игры
Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
07.08.2024, 17:40 2
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
09.08.2024, 12:33 1
Олимпийские игры
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
09.08.2024, 13:26 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
08.08.2024, 06:43
Футбол
Профи или ОИ-2028? Хижняк признался, что будет делать после игр в Париже
Профи или ОИ-2028? Хижняк признался, что будет делать после игр в Париже
08.08.2024, 07:47 18
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем