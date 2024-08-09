ФОТО. Де Хеа прибыл в Италию для подписания контракта с Фиорентиной

Испанский вратарь Давид де Хеа прибыл во Флоренцию для завершения своего перехода в «Фиорентину». Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт итальянского клуба.

Ранее появилась информация, что 33-летний голкипер согласовал условия контракта с «фиалками» и направляется в Италию для прохождения медицинского обследования и подписания соглашения.

По данным известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, де Хеа заключит с «Фиорентиной» однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Предполагаемая зарплата испанца составит около 3 миллионов евро в год после вычета налогов.

Стоит отметить, что де Хеа находится без клуба с лета прошлого года, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.