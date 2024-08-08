Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Киевский клуб готов продать украинца только в команду топ-чемпионата
Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов выступил с официальным заявлением относительно будущего украинского полузащитника Николая Шапаренко:
«В СМИ активно распространяют новость, что «Трабзонспор» сделал предложение киевскому «Динамо» по трансферу Николая Шапаренко. Чтобы поставить точку в этих слухах, сообщаю, что информация никоим образом не соответствует действительности.
Руководство клуба высоко ценит талант и мастерство Шапаренко. Продавать игроков ради продажи «Динамо» не будет. Важно, чтобы наши футболисты двигались вперед, развивались и прославляли свою страну на международной арене. Поэтому «Динамо» готово рассматривать реальные предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов».
В сезоне 2023/24 Николай Шапаренко провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Также на его счету 1 гол и 1 ассист в 3 матчах за сборную Украины на Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 9 миллионов евро.
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