Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 16:02 |
3405
3

Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко

Киевский клуб готов продать украинца только в команду топ-чемпионата

08 августа 2024, 16:02 |
3405
3
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов выступил с официальным заявлением относительно будущего украинского полузащитника Николая Шапаренко:

«В СМИ активно распространяют новость, что «Трабзонспор» сделал предложение киевскому «Динамо» по трансферу Николая Шапаренко. Чтобы поставить точку в этих слухах, сообщаю, что информация никоим образом не соответствует действительности.

Руководство клуба высоко ценит талант и мастерство Шапаренко. Продавать игроков ради продажи «Динамо» не будет. Важно, чтобы наши футболисты двигались вперед, развивались и прославляли свою страну на международной арене. Поэтому «Динамо» готово рассматривать реальные предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов».

В сезоне 2023/24 Николай Шапаренко провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Также на его счету 1 гол и 1 ассист в 3 матчах за сборную Украины на Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 9 миллионов евро.

По теме:
Заслуженно. Стал известен срок дисквалификации польских судей
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 7 лет. Челси подписал защитника
Динамо Киев трансферы Трабзонспор Николай Шапаренко трансферы УПЛ Андрей Шахов чемпионат Турции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского
Футбол | 08 августа 2024, 15:11 0
Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского
Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского

Мощный форвард команде больше не нужен

ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Футбол | 07 августа 2024, 20:26 6
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера

Украинец отметился голом в товарищеском матче

Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 07.08.2024, 19:32
Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
Футбол | 08.08.2024, 09:29
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Олимпийские игры | 08.08.2024, 00:35
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Может Трабзонспор просто с Шепелевым перепутал?
Ответить
+3
Boodya
Чекаю виступ отсосіті, з новою порцією старої пасти, який ніколи не аргументує думку, про слабкість Рейнджерса 😂
Ответить
+1
Андрей⚒️
Молодцы, что не продают лишь бы куда👍
Но как-то не солидно комментировать слухи в пресс-службе 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 6
Футбол
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
08.08.2024, 00:21 65
Олимпийские игры
Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс
Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс
06.08.2024, 22:53 287
Футбол
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
07.08.2024, 07:15 5
Футбол
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
07.08.2024, 14:16 1
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
08.08.2024, 03:45 1
Олимпийские игры
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
06.08.2024, 20:15 131
Футбол
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
07.08.2024, 06:23 14
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем