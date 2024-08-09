ОФИЦИАЛЬНО. Помощник Реброва уволен с поста спортдира клуба из Словакии
Глебу Платову удалось провести в ДАК 1904 менее десяти месяцев
Словацкий клуб ДАК 1904 из города Дунайска Стреда расторг контракт с 32-летним украинцем Глебом Платовым, который выполнял функции спортивного директора.
Платов работал в ДАК 1904 с 11 октября минувшего года, и провел на должности менее 10 месяцев.
Словацкий клуб сообщает, что Платов отвечал за профессионализацию деятельности в области анализа, скаутинга и тренерской работы в клубе. Однако в ДАК 1904 «ощутили, что культурные и идеологические различия являются препятствием для дальнейшего сотрудничества» с украинцем.
В минувшем сезоне ДАК 1904 занял первое место в регулярном сезоне, однако в чемпионской группе уступил два очка «Словану» из Братиславы, который и стал чемпионом Словакии.
В сезоне-2024/25 ДАК 1904 получил право сыграть в квалификации Лиги конференций, однако в первом же для себя раунде еврокубка по сумме двух матчей проиграл азербайджанской «Зире» (0:4, 1:2).
Напомним, Глеб Платов является одним из ассистентов Сергея Реброва в национальной сборной Украины, где отвечает за аналитику.
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