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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 07:36 |
1348
0

Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом

Богдан Леднев присоединился к «Полесью»

09 августа 2024, 07:36 |
1348
0
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Бывший полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев 8 августа подписал контракт с житомирским «Полесьем», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист уже присоединился к тренировочному процессу команды накануне матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь после «смерти» «Днепра-1» игрок остался без клуба.

Богдан Леднев выступал за «Днепр-1» с лета 2023 года. В сезоне 2023/24 26-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 4 гола. Контракт игрока с днепровским клубом действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что кроме «Полесья» Богданом Ледневым интересовались львовские «Карпаты».

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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