Шовковский выразил недовольство игрой Динамо и оценил ошибку Нещерета

Динамо в матче 2-го тура чемпионата Украины обыграло Верес со счетом 2:1. Комментарий после матча дал наставник киевлян Александр Шовковский, который остался недоволен реализацией моментов и ошибкой вратаря Руслана Нещерета.

«Поздравляю всех с началом нового чемпионата, это большой шаг в условиях войны. Нужно отдать должное организаторам. И, конечно, поблагодарить защитников и защитниц, которые делают все, чтобы мы могли себя чувствовать комфортно».

«Что касается матча, то еще в первом тайме могли делать счет 5:0. А во втором пропустили необязательный гол, но могли еще три минимум забить. Я, честно говоря, недоволен реализацией. В первом тайме видели одну команду, но счет не из созданных моментов состоит».

«Ошибка Нещерета? Я не буду комментировать ошибки, но делать их мы не должны. Игру контролировали до тех пор, пока не пропустили и дали козыри сопернику после ошибки. Мы должны были забивать еще, забивать 6-7 голов», – сказал Шовковский.