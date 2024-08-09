Шовковский выразил недовольство игрой Динамо и оценил ошибку Нещерета
Тренер дал комментарий после напряженного поединка
Динамо в матче 2-го тура чемпионата Украины обыграло Верес со счетом 2:1. Комментарий после матча дал наставник киевлян Александр Шовковский, который остался недоволен реализацией моментов и ошибкой вратаря Руслана Нещерета.
«Поздравляю всех с началом нового чемпионата, это большой шаг в условиях войны. Нужно отдать должное организаторам. И, конечно, поблагодарить защитников и защитниц, которые делают все, чтобы мы могли себя чувствовать комфортно».
«Что касается матча, то еще в первом тайме могли делать счет 5:0. А во втором пропустили необязательный гол, но могли еще три минимум забить. Я, честно говоря, недоволен реализацией. В первом тайме видели одну команду, но счет не из созданных моментов состоит».
«Ошибка Нещерета? Я не буду комментировать ошибки, но делать их мы не должны. Игру контролировали до тех пор, пока не пропустили и дали козыри сопернику после ошибки. Мы должны были забивать еще, забивать 6-7 голов», – сказал Шовковский.
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1. Не ставь больше Нещерета. Дай возможность Моргуну, он гораздо надёжнее и не совершает идиотских ошибок.
2. Не ставь больше Супрягу. Динамо не его команда. Это уже давно все поняли. Кроме тренеров Динамо.
3. Чаще выпускай Брагару. Уже видно, что это удачное приобретение.
4. Увольняй Хачериди, который в состоянии только подсовывать себальосов.
5. Зачем брали Рубчинского, если он у вас лавку полирует?