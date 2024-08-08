Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Сборная Марокко U-23 разгромила команду Египта U-23 со счетом 6:0
На Олимпийских играх 2024 близятся к финишу соревнования в футболе.
В матче за третье место в Нанте определены обладатели бронзовых наград в футболе среди мужчин.
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Сборная Марокко U-23 разгромила команду Египта U-23 со счетом 6:0 и заняла третье место на ОИ-2024. Дубль оформил Суфьян Рахими.
Интересно, что на групповой стадии сборная Украины U-23 переиграла команду Марокко U-21 со счетом 2:1, будущего обладателя бронзовых наград.
Ранее в полуфиналах Египет U-23 проиграл Франции U-23 (1:3 д.в.), а команда Марокко уступила Испании (1:2).
Финальный матч между Францией U-23 и Испанией U-23 пройдет 9 августа в Париже на стадионе Парк де Пренс.
Олимпийские игры 2024
Футбол. Мужчины
Матч за третье место, 8 августа. Нант (Франция)
Египет U-23 – Марокко U-23 – 0:6
Голы: Эззальзули, 23, Рахими, 26, 64, Эль-Ханнус, 51, Накач, 73, Хакими, 87
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