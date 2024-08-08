В среду, 7 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между австрийским «Штурмом» и французским «Пари Сен-Жермен». Встреча закончилась с ничейным счетом 2:2.

В этой игре за парижан дебютировал российский вратарь Матвей Сафонов, которого летом приобрели из «краснодара» за 20 миллионов евро.

Первый матч за новую команду получился не очень удачным для 25-летнего футболиста. Сначала представитель страны 404 пропустил мяч между ног, а затем не сумел среагировать на дальний удар оппонента.

ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ

Товарищеские матчи. 7 августа

Штурм – ПСЖ – 2:2

Голы: Камара, 15, Китеишвили, 43 – Мбае, 9, Солер, 12.