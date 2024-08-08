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  4. ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
Франция
08 августа 2024, 09:29 |
5011
8

ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ

Матвей Сафонов подвел парижан в товарищеском поединке против «Штурма»

08 августа 2024, 09:29 |
5011
8
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

В среду, 7 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между австрийским «Штурмом» и французским «Пари Сен-Жермен». Встреча закончилась с ничейным счетом 2:2.

В этой игре за парижан дебютировал российский вратарь Матвей Сафонов, которого летом приобрели из «краснодара» за 20 миллионов евро.

Первый матч за новую команду получился не очень удачным для 25-летнего футболиста. Сначала представитель страны 404 пропустил мяч между ног, а затем не сумел среагировать на дальний удар оппонента.

ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ

Товарищеские матчи. 7 августа

Штурм – ПСЖ – 2:2
Голы: Камара, 15, Китеишвили, 43 – Мбае, 9, Солер, 12.

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Матвей Сафонов Штурм Грац ПСЖ товарищеские матчи Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 8
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Saar
ПСж лошари, що купили терориста! А це чмо в рамці, - постійних травм, падло!
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+5
an52
Бажаю ПСЖ ще неодноразово зганьбитися у цьому сезоні
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+4
Keen Vision
Травм і поразок! (с)
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+2
Alehandro
Не знаю де він тут зганьбився, але для початку непогано. У Штурма в рамці, до речі, теж якийсь шмат лайна худяков стояв
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0
Виктор Войцеховский
Очередной отмыв бабла. Это говно не стоит и 5 лямов 
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0
Андрей Головнин
3.14доры,вы! Он спортсмен,в первую очередь!
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-7
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