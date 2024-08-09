Рекордный трансфер. Тоттенхэм договорился о покупке форварда

«Тоттенхэм» в ближайшее время подпишет ведущего форварда «Борнмута» Доминика Соланке. Трансфер оценивается в 65 миллионов фунтов, что будет новым трансферным рекордом лондонского клуба.

Игрок, который в свое время не сумел проявить себя в «Челси» и «Ливерпуле», стал лучшим бомбардиром «Борнмута» в последние сезоны.

В минувшем чемпионате 26-летний Соланке забил 21 гол.

Ранее рекордом «Тоттенхэма» был переход Танги Ндомбеле за 60 миллионов фунтов.