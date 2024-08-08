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  4. Год простоя позади. Де Хеа вскоре подпишет контракт с новым клубом
Италия
08 августа 2024, 17:52 |
633
1

Год простоя позади. Де Хеа вскоре подпишет контракт с новым клубом

Испанский голкипер будет выступать за «Фиорентину»

08 августа 2024, 17:52 |
633
1
Год простоя позади. Де Хеа вскоре подпишет контракт с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа близок к возобновлению карьеры. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Де Хеа подпишет контракт с «Фиорентиной». Соглашение 33-летнего испанского голкипера будет рассчитано на один год с опцией продления еще на год. Переговоры находятся на финишной прямой.

Де Хеа перейдет в «Фиорентину» на правах свободного агента. Он находился в этом статусе еще с лета 2023 года, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Давид Де Хеа Фиорентина свободный агент Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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