Италия08 августа 2024, 17:52 |
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Год простоя позади. Де Хеа вскоре подпишет контракт с новым клубом
Испанский голкипер будет выступать за «Фиорентину»
08 августа 2024, 17:52 |
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Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа близок к возобновлению карьеры. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, Де Хеа подпишет контракт с «Фиорентиной». Соглашение 33-летнего испанского голкипера будет рассчитано на один год с опцией продления еще на год. Переговоры находятся на финишной прямой.
Де Хеа перейдет в «Фиорентину» на правах свободного агента. Он находился в этом статусе еще с лета 2023 года, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед».
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