Год простоя позади. Де Хеа вскоре подпишет контракт с новым клубом

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа близок к возобновлению карьеры. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Де Хеа подпишет контракт с «Фиорентиной». Соглашение 33-летнего испанского голкипера будет рассчитано на один год с опцией продления еще на год. Переговоры находятся на финишной прямой.

Де Хеа перейдет в «Фиорентину» на правах свободного агента. Он находился в этом статусе еще с лета 2023 года, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед».