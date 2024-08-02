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Испания
02 августа 2024, 12:37 | Обновлено 02 августа 2024, 12:43
67
0

Де Хеа может перейти к финалисту еврокубка

Испанец находится в статусе свободного агента с лета 2023 года

02 августа 2024, 12:37 | Обновлено 02 августа 2024, 12:43
67
0
Де Хеа может перейти к финалисту еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, интерес к услугам испанского вратаря проявляет «Фиорентина». Итальянский клуб рассматривает возможность подписания де Хеа, однако у «фиалок» пока нет полной уверенности в необходимости этого трансфера.

Де Хеа находится без клуба с лета 2023 года, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. До этого испанец также выступал за мадридский «Атлетико». Весь прошлый сезон 33-летний голкипер провел без клуба, находясь в статусе свободного агента.

Раннее сообщалось, что переговоры де Хеа с клубом Малиновского провалились.

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Дженоа трансферы Давид Де Хеа свободный агент трансферы Серии A
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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