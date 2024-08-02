Де Хеа может перейти к финалисту еврокубка
Испанец находится в статусе свободного агента с лета 2023 года
Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, интерес к услугам испанского вратаря проявляет «Фиорентина». Итальянский клуб рассматривает возможность подписания де Хеа, однако у «фиалок» пока нет полной уверенности в необходимости этого трансфера.
Де Хеа находится без клуба с лета 2023 года, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. До этого испанец также выступал за мадридский «Атлетико». Весь прошлый сезон 33-летний голкипер провел без клуба, находясь в статусе свободного агента.
Раннее сообщалось, что переговоры де Хеа с клубом Малиновского провалились.
La Fiorentina ha preguntado por David de Gea.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2024
Aún no hay una decisión en firme sobre el futuro del portero español.@JorgeCPicon @relevo pic.twitter.com/pFhEG2NRv1
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