Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, какую именно роль в команде в предстоящем сезоне будет выполнять украинец Александр Зинченко.

«Конечно, он играл в полузащите. Но сейчас для него главное - это игра на позиции защитника и те варианты и решения, которые он предлагает в этой роли. Он знает, какими качествами обладает, знает, что ему нужно улучшить. Он действительно в этом разбирается», – рассказал Артета.

Как известно, 7 августа, «Арсенал» в спарринге обыграл немецкий «Байер» со счетом 4:1 с голом Александра Зинченко на 8-й минуте поединка.