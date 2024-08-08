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  4. Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Англия
08 августа 2024, 04:44 | Обновлено 08 августа 2024, 04:52
795
0

Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне

Испанский тренер – о задачах украинца

08 августа 2024, 04:44 | Обновлено 08 августа 2024, 04:52
795
0
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, какую именно роль в команде в предстоящем сезоне будет выполнять украинец Александр Зинченко.

«Конечно, он играл в полузащите. Но сейчас для него главное - это игра на позиции защитника и те варианты и решения, которые он предлагает в этой роли. Он знает, какими качествами обладает, знает, что ему нужно улучшить. Он действительно в этом разбирается», – рассказал Артета.

Как известно, 7 августа, «Арсенал» в спарринге обыграл немецкий «Байер» со счетом 4:1 с голом Александра Зинченко на 8-й минуте поединка.

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Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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