Карпаты согласовали аренду хавбека олимпийской сборной Украины

Львовские «Карпаты» согласовали с донецким «Шахтером» переход полузащитника олимпийской сборной Украины Олега Очеретько. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, речь идет об аренде на один сезон. Уже завтра 21-летний Очеретько будет в распоряжении тренерского штаба «Карпат».

Вторую половину сезона 2023/2024 Очеретько провел в аренде в «Днепре-1». В составе днепрян провел 13 матчей в УПЛ, и отличился в них 1 голом и 1 ассистом. Трансферная стоимость Очеретько оценивается в 700 тысяч евро.