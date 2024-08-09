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  4. Карпаты согласовали аренду хавбека олимпийской сборной Украины
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 18:11 |
794
0

Карпаты согласовали аренду хавбека олимпийской сборной Украины

Олег Очеретько проведет сезон во Львове

09 августа 2024, 18:11 |
794
0
Карпаты согласовали аренду хавбека олимпийской сборной Украины
СК Днепр-1. Олег Очеретько

Львовские «Карпаты» согласовали с донецким «Шахтером» переход полузащитника олимпийской сборной Украины Олега Очеретько. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, речь идет об аренде на один сезон. Уже завтра 21-летний Очеретько будет в распоряжении тренерского штаба «Карпат».

Вторую половину сезона 2023/2024 Очеретько провел в аренде в «Днепре-1». В составе днепрян провел 13 матчей в УПЛ, и отличился в них 1 голом и 1 ассистом. Трансферная стоимость Очеретько оценивается в 700 тысяч евро.

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Олег Очеретько Шахтер Донецк Карпаты Львов аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
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