Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 2-го тура УПЛ
В пятницу, 9 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Динамо» Киев.
Команды встретятся в Ровно на стадионе «Авангард».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Донецкой области.
Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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