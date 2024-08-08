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Премьер-лига
Верес
09.08.2024 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 16:18 | Обновлено 08 августа 2024, 16:49
480
0

Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 2-го тура УПЛ

08 августа 2024, 16:18 | Обновлено 08 августа 2024, 16:49
480
0
Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 9 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Динамо» Киев.

Команды встретятся в Ровно на стадионе «Авангард».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Донецкой области.

Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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