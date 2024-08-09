Арсенал продает форварда. Хочет получить 30 миллионов евро

«Арсенал» согласовал с «Марселем» продажу форварда Эдди Нкетиа. Французский клуб должен взять игрока в аренду на год с обязательством выкупа контракта за 30 миллионов евро.

Сообщается, что тренер Микель Артета одобрил продажу, а «Арсенал» ждет окончательного ответа от «Марселя», для которого это является большой суммой.

Нкетиа договорился об условиях 5-летнего контракта.

В минувшем сезоне Эдди не был основным нападающим и забил 6 голов.